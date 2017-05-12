Песков рассказал о программе Путина на ПМЭФ-2017

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Программа президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 1-3 июня будет обширной и интересной, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.
"Подготовка ведется большая. У президента будет очень обширная и интересная программа", — сказал Песков.
По его словам, интерес к форуму велик.
ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.