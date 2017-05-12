Сбербанк выпустил уже 2,5 миллиона карт "Мир"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сбербанк уже выпустил 2,5 миллиона карт национальной платежной системы "Мир", сообщил зампред правления крупнейшего российского банка Александр Торбахов на пресс-конференции.

"Мы уже выпустили 2,5 миллиона карт "Мир", и эмиссия будет планомерно расти", — сказал Торбахов.

В конце апреля пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщала, что количество выпущенных российскими банками карт системы "Мир" превысило 5 миллионов штук.

Платежная система "Мир" — российская национальная платежная система, ее оператором является НСПК, которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard.