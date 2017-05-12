Соколов: мост в Крым свяжет регион с транспортной инфраструктурой России

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. С запуском движения по мосту через Керченский пролив крымский регион будет неразрывно связан с наземной транспортной инфраструктурой Российской Федерации, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Мы свяжем неразрывно, с учетом ввода в эксплуатацию и открытия рабочего движения в следующем году по Крымскому мосту, наземную транспортную инфраструктуру республики с транспортной инфраструктурой Российской Федерации", — сказал Соколов журналистам.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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