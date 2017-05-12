Годовая инфляция в России достигнет 4% уже в мае, заявил Орешкин

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Годовая инфляция в РФ достигнет 4% уже в мае, ожидает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мы ожидаем, что уровень в 4% будет достигнут уже в мае. Оценки на конец года у нас не меняются: у нас базовый сценарий 3,8% — при условии ослабления курса рубля. Оценки при сохранении стабильного курса рубля на уровне 56-57 (рублей за доллар — ред.) — это около 3%", — заявил министр в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, сейчас все идет ровно по той траектории, которая была представлена Минэкономразвития при составлении прогноза. "Но что очень важно, и о чем я уже говорил — что, как только траектория инфляции пойдет по такому оптимистическому сценарию, мы сразу увидим реакцию Центрального банка", — отметил Орешкин.

Он напомнил, что на последнем заседании ключевая ставка ЦБ была снижена на 50 базисных пунктов, хотя до этого было снижение на 25 базисных пунктов. "То есть, конечно, у нас политика Центрального банка абсолютно адекватная, и анализируя те тенденции, которые происходят в экономике, по мере снижения инфляции мы видим большую реакцию со стороны Центрального банка и более агрессивное снижение процентных ставок", — подытожил глава МЭР.