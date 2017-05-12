Правительство изменило порядок определения платы за аренду госземель

МОСКВА, 12 мая — РИА Недвижимость. Правительство РФ изменило порядок определения арендной платы за государственные земельные участки, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина в пятницу.

В частности, установлены льготные ставки арендной платы за федеральные сельхозземли, а также за предоставленные собственнику зданий и сооружений федеральные земельные участки, право на приобретение которых законодательно ограничено. Размер платы за такие участки платы не должен превышать размер земельного налога, говорится в пояснительной записке к документу.

Также изменен порядок расчета размера арендной платы за находящиеся в федеральной собственности земельные участки, на которых расположены объекты незавершенного строительства. Ежегодный размер арендной платы за такие земельные участки будет определяться на основе рыночной стоимости права аренды.

"При этом в отношении таких земельных участков устанавливается пятилетний срок, в течение которого не допускается изменение размера арендной платы в связи с изменением рыночной стоимости права аренды", — говорится в материалах правительства.

Как отмечается в них, при порядке, действующем в настоящее время, размер арендной платы определяется на основании рыночной стоимости земельного участка с учетом ставки рефинансирования Банка России.