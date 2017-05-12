Правительство изменило порядок определения платы за аренду госземель

МОСКВА, 12 мая — РИА Недвижимость. Правительство РФ изменило порядок определения арендной платы за государственные земельные участки, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина в пятницу.
Также изменен порядок расчета размера арендной платы за находящиеся в федеральной собственности земельные участки, на которых расположены объекты незавершенного строительства. Ежегодный размер арендной платы за такие земельные участки будет определяться на основе рыночной стоимости права аренды.
"При этом в отношении таких земельных участков устанавливается пятилетний срок, в течение которого не допускается изменение размера арендной платы в связи с изменением рыночной стоимости права аренды", — говорится в материалах правительства.
Как отмечается в них, при порядке, действующем в настоящее время, размер арендной платы определяется на основании рыночной стоимости земельного участка с учетом ставки рефинансирования Банка России.