Соколов обозначил "потолок" расходов на трассу "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство федеральной четырехполосной трассы "Таврида" не выйдет за пределы 140 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
По его словам, окончательная стоимость проекта будет понятна по его завершению.
"Есть открытые вопросы по выкупу земельных участков, по использованию местных инертных материалов. Это все, конечно, в той или иной степени, но не глобально повлияет на стоимость, но не выйдет за ее пределы. И об этом мы можем сегодня уверено говорить, что предельная цена, с учетом коэффициентов дефляторов в рамках правил бюджетного планирования на последующие годы, с учетом инфляции, останется в этих пределах", — подчеркнул министр.
В Крыму в пятницу открыто строительство новой четырехполосной автотрассы "Таврида" протяженностью более 260 километров, которая соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость "Тавриды" составляет 138,9 миллиарда рублей.
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