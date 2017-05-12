Соколов обозначил "потолок" расходов на трассу "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство федеральной четырехполосной трассы "Таврида" не выйдет за пределы 140 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"По решению правительства, предельная стоимость определена в границах чуть менее 140 миллиардов рублей в ценах прошлого года. В этих пределах велось проектирование и проектная документация проходила технологический и ценовой аудит в Главгосэкспертизе", — сказал журналистам Соколов.

По его словам, окончательная стоимость проекта будет понятна по его завершению.

"Есть открытые вопросы по выкупу земельных участков, по использованию местных инертных материалов. Это все, конечно, в той или иной степени, но не глобально повлияет на стоимость, но не выйдет за ее пределы. И об этом мы можем сегодня уверено говорить, что предельная цена, с учетом коэффициентов дефляторов в рамках правил бюджетного планирования на последующие годы, с учетом инфляции, останется в этих пределах", — подчеркнул министр.

В Крыму в пятницу открыто строительство новой четырехполосной автотрассы "Таврида" протяженностью более 260 километров, которая соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость "Тавриды" составляет 138,9 миллиарда рублей.

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