ФТС планирует взыскать недополученные акцизы от импорта "защищенных" вин

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Федеральная таможенная служба России планирует взыскать недополученные суммы акцизов от импорта в страну вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Таможенными органами планируются мероприятия, направленные на взыскание недоуплаченных сумм акциза в федеральный бюджет", — отметили в ФТС.

Ранее в четверг газета "Коммерсант" написала об утверждении Минфином 5 мая приказа о выводе импортных вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) из-под действия пониженного акциза. По данным издания, это может привести к доначислению акцизов для импортеров вина, которые применяли льготу с начала 2016 года, прекращению деятельности до 80% участников рынка, а также росту цен на импортную продукцию.

Позже Минфин пояснил, что российские импортеры "защищенных" вин не имели оснований использовать льготу по акцизу, поскольку она изначально предусматривалась законом исключительно для продукции отечественных производителей.

Ставка акциза на вино в РФ с 1 января 2016 года составляла 9 рублей на литр, на игристое вино – 26 рублей за литр, а на вино и шампанское с ЗГУ и ЗНМП – 5 рублей и 13 рублей за литр соответственно. С 1 января 2017 года ставка акциза на тихие вина была повышена до 18 рублей, на игристые вина – до 36 рублей на литр. При этом на вино с ЗГУ и ЗНМП сохранилась прошлогодняя ставка 5 рублей, а на такие же игристые вина – повышена до 14 рублей за литр.

В ФТС не уточнили, за какой период будут доначислены акцизы.