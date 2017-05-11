Минфин разъяснил свою позицию по льготным акцизам на вино

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Минфин считает, что российские импортеры вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) не имели права на льготу по акцизу, поскольку она изначально предусматривалась только для продукции отечественных производителей.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что Минфин утвердил приказ о выводе импортных вин из-под действия пониженного акциза. По данным издания, после новых правил с рынка могут уйти около 80 процентов импортеров, которым предстоит платить разницу в акцизах.

В Минфине пояснили, что при решении вопроса о ставке акциза для конкретной марки вина необходимо определиться с самой формулировкой "вино (игристое вино) с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения".

По словам чиновников, при трактовке необходимо руководствоваться отраслевыми законами, которые говорят о том, что льготные ставки акциза распространяются только на продукцию отечественного производства.

Пониженный акциз начал действовать 1 января 2016 года: для тихих вин он составлял пять рублей за литр, для игристых — 13, что было вдвое ниже ставок для "незащищенной" продукции — девять и 26 рублей соответственно.

С 2017 года для "защищенных" тихих вин акциз остался на прежнем уровне, а для игристых вырос до 14 рублей за литр. При этом для остальных напитков ставки были повышены до 18 и 36 рублей.