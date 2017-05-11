"Нафтогаз" ожидает решения суда по спору с "Газпромом" в мае

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. "Нафтогаз" ожидает в мае решения арбитража в Стокгольме по спору с "Газпромом" о поставках газа на Украину, сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Теперь мы ожидаем решение арбитражного трибунала по контракту на поставку газа в мае. Задержка очевидно связана с тем, что трибуналу потребовалось больше времени для принятия решения", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

В конце апреля сообщалось, что "Газпром" ожидает решения арбитража в Стокгольме по судебным процессам о поставках газа на Украину и транзите газа через Украину 30 июня. При этом ранее в отчетности российской компании сообщалось, что "Газпром" ожидает решения Стокгольмского арбитража по судебному процессу о поставках газа Украине до 30 апреля, по делу о транзите газа через Украину — до 30 июня.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). "Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренных контрактом.

"Нафтогаз" должен ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа в рамках условия "бери или плати" по контракту на поставку газа от 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом". При этом в первом квартале 2016 года условие "бери или плати" не применялось, поскольку действовал зимний газовый пакет.