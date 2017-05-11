Глава "ВТБ 24": России не стоит выходить из ЕБРР, это путь к изоляции

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. России в ситуации обострения отношений с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) не стоит выходить из этой организации, так как это путь к изоляции, считает глава банка "ВТБ 24", экс-глава Минфина РФ Михаил Задорнов на пресс-конференции в четверг.

"Честно, моё мнение — я бы не советовал из этой организации выходить. Мне кажется, Россия больше заинтересована в участии в политических и экономических (организациях — ред.), а не двигаться по пути к изоляции", — сказал Задорнов.

Акционеры ЕБРР в июле 2014 года приняли решение заморозить инвестиции в новые проекты в РФ из-за осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы. Объем инвестиционного портфеля ЕБРР в текущие проекты в РФ составляет 3,7 миллиарда евро. Россия решение о такой заморозке считает неправомерным и вредным для самой организации.

В среду совет управляющих ЕБРР, состоящий из представителей всех его акционеров, в число которых входит и РФ, по ее инициативе рассмотрел этот спор на заседании на Кипре. Большинство акционеров отвергло претензии РФ. Руководство ЕБРР назвало заявления России спекулятивными, она же, в свою очередь, намерена искать альтернативные финансовые "неполитизированные" организации для сотрудничества.

Так, Россия сосредоточится на работе с "деполитизированными институтами", такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и банк БРИКС, и не будет работать над новыми проектами ЕБРР в России, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на брифинге по итогам заседания. Орешкин также подчеркнул, что "ЕБРР стал инструментом внешней политики, а не института развития".

Впрочем, на радикальные шаги, связанные с выходом из капитала ЕБРР, российская сторона пока не пойдет — Орешкин в беседе с российскими журналистами отмечал, что "пока такие варианты не рассматриваются". ЕБРР был учрежден в 1991 году. В настоящее время его акционерами являются 65 стран, Европейский союз (ЕС) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).