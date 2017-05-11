Лукашенко считает возможным сотрудничество с РФ в сфере калийных удобрений

МИНСК, 11 мая – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские и российские предприятия должны не конкурировать, а сотрудничать, в том числе он вновь не исключил возможности сотрудничества в производстве калийных удобрений.

"Мы за то, чтобы по-партнерски себя вести, договариваться… И мы готовы договариваться, но не так, как в свое время по калийным удобрениям: договорились, пришли, создали, а потом нас кинули, а сегодня Александр Александрович (посол РФ в Минске Суриков – ред.) ходит и дверь стучит: давайте опять организовывать эту компанию. Давайте, я не против, только не надо выставлять те условия, которые мы не можем принять", — сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Ростовской области РФ Василием Голубевым.

Он подчеркнул, что не по вине белорусской стороны "это все (сотрудничество в калийной отрасли – ред.) развалилось".

"Мы готовы ко всему – и к конкуренции, и к ведению бизнеса по-человечески, даже не по-партнерски, а по-братски. Мы договороспособные люди, но только нам (нужны – ред.) искренние, честные условия (сотрудничества – ред.)", — сказал Лукашенко.

Касаясь перспектив сотрудничества в промышленности, он привел пример "Гомсельмаша" и "Ростсельмаша", которые производят комбайны. "Надо понимать, что мы должны как партнеры договориться. Это наш общий рынок, давить друг друга не надо. Если "Ростсельмаш" не видит возможности договориться, что нам остается делать? Конкурировать не только на наших рынках, но и за пределами. К чему это приведет? Возьмите МАЗ-КамАЗ. Один хромает в Белоруссии, второй – полуостановился, работает ни шатко ни валко. Я уже не говорю о зарубежье", — сказал президент.

По словам президента, совместный рынок огромный. "Зачем воевать? Надо, чтобы оттуда (из-за рубежа – ред.) на наш общий рынок приходило меньше техники", — заявил Лукашенко.

В свою очередь министр промышленности Белоруссии Виталий Вовк сообщил президенту, что достигнута договоренность до 5 июня разработать совместную программу кооперации "Гомсельмаша" и "Ростсельмаша".