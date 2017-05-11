Лукашенко считает возможным сотрудничество с РФ в сфере калийных удобрений

МИНСК, 11 мая – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские и российские предприятия должны не конкурировать, а сотрудничать, в том числе он вновь не исключил возможности сотрудничества в производстве калийных удобрений.
"Мы за то, чтобы по-партнерски себя вести, договариваться… И мы готовы договариваться, но не так, как в свое время по калийным удобрениям: договорились, пришли, создали, а потом нас кинули, а сегодня Александр Александрович (посол РФ в Минске Суриков – ред.) ходит и дверь стучит: давайте опять организовывать эту компанию. Давайте, я не против, только не надо выставлять те условия, которые мы не можем принять", — сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Ростовской области РФ Василием Голубевым.
Он подчеркнул, что не по вине белорусской стороны "это все (сотрудничество в калийной отрасли – ред.) развалилось".
"Мы готовы ко всему – и к конкуренции, и к ведению бизнеса по-человечески, даже не по-партнерски, а по-братски. Мы договороспособные люди, но только нам (нужны – ред.) искренние, честные условия (сотрудничества – ред.)", — сказал Лукашенко.
По словам президента, совместный рынок огромный. "Зачем воевать? Надо, чтобы оттуда (из-за рубежа – ред.) на наш общий рынок приходило меньше техники", — заявил Лукашенко.
В свою очередь министр промышленности Белоруссии Виталий Вовк сообщил президенту, что достигнута договоренность до 5 июня разработать совместную программу кооперации "Гомсельмаша" и "Ростсельмаша".