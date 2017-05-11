Цена на нефть марки Brent превысила 51 доллар за баррель

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают расти. В четверг днем нефть марки Brent впервые с 3 мая поднялась выше отметки в 51 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.56 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,61% — до 51,03 доллара за баррель, впервые с 3 мая поднявшись выше отметки в 51 доллар за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,67% — до 48,12 доллара за баррель.

Удорожание нефти связано с данными минэнерго США о снижении коммерческих запасов "черного золота" в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 5 мая. Показатель снизился на 5,2 миллиона баррелей, или на 1% — до 522,5 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы уменьшились лишь на 1,786 миллиона баррелей, или на 0,33%, до 526,014 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США при этом за неделю выросла на 0,23%, или на 21 тысячу баррелей в сутки, до 9,314 миллиона баррелей в сутки. В связи с этим аналитики советуют участникам рынка проявлять осторожность, поскольку нефтяные цены еще могут вернуться в "красную зону".

Так, Bank of America Corp. (BofA) ухудшил прогноз по цене на нефть марки Brent в 2017 году до 54 долларов за баррель с ожидавшегося ранее 61 доллара, а прогноз на 2018 год снижен до 56 долларов за баррель с прогнозировавшихся ранее 65 долларов, сообщает агентство Блумберг.