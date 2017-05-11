Польский премьер считает, что экономика "блестяще обходится" без евро

ВАРШАВА, 11 апр — РИА Новости. Польша пока не собирается менять национальную валюту на евро, заявила премьер-министр страны Беата Шидло в интервью изданию Rzeczpospolita.

"Еврозона сейчас находится в глубоком кризисе. Нет никаких причин вступать в клуб, у которого есть проблемы", — сказала Шидло.

"Мы четко сказали, что Польша не является на данный момент готовой, и это не будет выгодно для нашей экономики. Зона евро не была бы для нас хорошим вариантом. Каждый день наша экономика доказывает, что без нее справляется блестяще", — добавила польский премьер.

При этом она отметила, что, войдя в ЕС, Польша приняла обязательства, в частности, по принятию единой валюты. "Но нигде не написано, когда это должно произойти", — сказала Шидло.

"Принятие евро может рассматриваться только тогда, когда это будет выгодно для Польши. На данный момент это не так", — заключила она.