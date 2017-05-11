Министр нефти Ирака: участники венского соглашения хотят продлить договор

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Страны ОПЕК и другие государства-участники соглашения о сокращении добычи нефти пришли к единому мнению о необходимости продлить срок его действия до конца 2017 года, заявил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби на конференции в Багдаде.

"Консенсус в ОПЕК и вне ОПЕК — продлить сделку на шесть месяцев", — приводит слова аль-Лаиби агентство Блумберг.

ОПЕК 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято 25 мая.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее в мае говорил, что венское соглашение может быть продлено на больший, чем до конца 2017 года, срок. Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявлял, что обсуждается продление соглашения на девять месяцев.

Более того, ряд СМИ со ссылкой на источники сообщал, что участники венской сделки обсуждают ее продление и на более долгий, чем девять месяцев, период. При этом некоторые страны ОПЕК, помимо этого, рассматривали идею увеличения оговоренного объема сокращения нефтедобычи.