Сбербанк начал обслуживать карты UnionPay

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сбербанк начал обслуживать карты международной платежной системы UnionPay, сообщается в пресс-релизе банка.

Платежная система UnionPay основана в Китае в 2002 году. В обращении находится более 6,5 миллиарда банковских карт, которые принимаются к оплате в 162 странах.

"Сбербанк приступил к обслуживанию карт международной платежной системы UnionPay в своей эквайринговой сети и устройствах самообслуживания. На терминалах, оборудованных бесконтактным ридером, доступны бесконтактные платежи по этим картам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день основной объем операций по картам UnionPay в РФ формируют туристы, приезжающие из КНР и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, поэтому приоритетный акцент по обеспечению инфраструктуры обслуживания этих карт будет сделан на города и регионы, входящие в популярные туристические маршруты.

"Возможность обслуживания карт UnionPay обеспечит существенные конкурентные преимущества и рост бизнеса для партнеров банка, специализирующихся на туристических услугах по азиатскому направлению, а также сегменте HoReCa… До конца 2017 года мы планируем полностью подготовить к обслуживанию карт UnionPay не менее 130 тысяч торговых точек", — отметила старший управляющий директор Сбербанка Светлана Кирсанова, слова которой приводятся в релизе.

Ранее в апреле замгендиректора компании UnionPay International Се Ин сообщила, что количество банкоматов, принимающих карты китайской платежной системы UnionPay, к концу 2017 года увеличится вдвое. Се Ин высказала мнение, что развитие системы в России окажет благоприятное влияние на увеличение китайского въездного турпотока.