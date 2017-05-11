Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2017 году

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Еврокомиссия ожидает роста ВВП США в текущем году на 2,2%, говорится в весеннем прогнозе ЕК.

Таким образом, прогноз ухудшен по сравнению с зимним. Тогда Еврокомиссия предполагала, что рост реального ВВП США в 2017 году составит 2,3%.

Прогноз на 2018 год, напротив, был улучшен — до 2,3% с ожидавшихся ранее 2,2%.

"Рынок труда по-прежнему остается сильным, и экономика, похоже, работает на полную занятость или близка к ней. Инфляционное давление растет, но устойчивый реальный рост доходов продолжает поддерживать личное потребление. На этом фоне стратегические планы новой администрации США значительно увеличили экономическую неопределенность", — отмечается в докладе Еврокомиссии.

Прогноз по инфляции в США на 2017 год пересмотрен до 2,2% с ожидавшихся ранее 2,4%. В 2018 году инфляция ожидается на уровне 2,3%, что ниже предыдущей оценки в 2,5%.

Прогнозы по безработице в стране сохранены на уровне зимней оценки. Так, по итогам 2017 года безработица ожидается на уровне 4,6%, а в 2018 году, по мнению ЕК, показатель опустится до 4,5%.