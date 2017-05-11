Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2017 году

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Еврокомиссия улучшила свой прогноз по росту ВВП России в 2017 году до 1,2% вместо ожидаемого ранее роста на 0,8%, говорится в весеннем прогнозе ЕК.

Улучшен также и прогноз по росту российской экономики в 2018 году по сравнению с зимним прогнозом — до 1,4% с 1,1%.

"Краткосрочные индикаторы указывают на то, что восстановление экономики продолжается, чему способствует стабилизация цен на нефть и повышение доверия. Ожидается, что рост реальной заработной платы будет постепенно ускоряться по мере ослабления инфляционного давления", — говорится в сообщении.

ЕК также прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2017 году составит 5,7%, в 2018 году — 5,6%. Таким образом, прогноз не изменился по сравнению с предыдущей оценкой.

Ожидается, что инфляция составит 4,4% в 2017 году и 4% в 2018 году. При этом в зимнем прогнозе инфляция в РФ в 2017 году ожидалась на уровне 5,2%, а в 2018 году — 4,4%.