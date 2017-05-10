ЮНИДО и постпредство РФ подписали соглашение о рыбопереработке в Эфиопии

ВЕНА, 10 мая — РИА Новости. Представители организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) и российского постоянного представительства при международных организациях в Вене в среду подписали соглашение о реализации проекта развития рыбопереработки и аквакультуры в Эфиопии в регионе крупнейшего в стране озера Тана.

Внедрение проекта, на который Российская Федерация выделяет почти 2,3 миллиона долларов, позволит местным жителям от бессистемного вылова и краткосрочного хранения рыбы, наносящего вред экологии водоема, перейти к качественной рыбообработке, повысить квалификацию специалистов пищевой промышленности, обеспечить восстановление ресурсов озера.

Новый шаг в партнерстве



Как заявил во время церемонии подписания гендиректор ЮНИДО Ли Юн, он признателен российским властям за этот конкретный шаг по имплементации инклюзивного устойчивого индустриального развития и расширению Проекта странового партнерства в Эфиопии.

В настоящее время свою поддержку в разных областях промышленности в этой стране оказывают такие государства, как Китай, Австрия и Италия. Как ожидается, в ближайшие месяцы заработает и российский проект, который рассчитан на четыре года, после чего учебный центр рыбопереработки с промышленными цехами и функционирующие системы развития аквакультуры в регионе для баланса разведения и потребления рыбы будут переданы властям и жителям Эфиопии.

Новые технологии планируется внедрять на базе работающей уже 30 лет Совместной российско-эфиопской биологической экспедиции и силами сотрудников Морского технологического института Астраханского государственного технологического университета.

Рыба на пользу населению



По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Владимира Воронкова, Россия старается максимально поддерживать деятельность ЮНИДО.

"Полагаю, что это действительно очень важный шаг по участию России в Проекте странового партнерства, потому что это флагманский проект для ЮНИДО, и мы будем рады, если это станет продолжением нашего присутствия в Африке", — сказал он.

Ранее Россия уже реализовывала проект в сфере рыбной промышленности на африканском континенте в Сьерра-Леоне. "Рыба чрезвычайно важна как пищевой продукт для любой нации. Так что и с этой точки зрения проект весьма важен, так как создаст лучшие условия жизни для эфиопов, разнообразив их пищевой рацион", — сказал Воронков.

Ли Юн согласился с ним в том, что более активное потребление рыбы, помимо очевидной выгоды рыбной промышленности, пойдет также на пользу местным жителям, рацион которых во многом основан на мясных блюдах. Этот проект может быть также представлен на проходящей в этом году конференции ООН по защите океана, куда, как рассчитывает глава организации, Россия направит и свою делегацию.

Развитие сотрудничества



Воронков и Ли Юн также обсудили отдельные возможности сотрудничества государства и организации. Так, российский дипломат сообщил о позитивной реакции властей на предложение ЮНИДО провести в 2019 году Всемирный промышленный и производственный саммит в России, что дополнительно подтвердит высокий уровень сотрудничества ЮНИДО и РФ.

По словам Воронкова, дополнительным свидетельством такой общей работы стали новые сотрудники организации, прибывшие из РФ, что помогает расширять и облегчать работу по российским спонсорским проектам в ЮНИДО.

"Мы считаем, что ЮНИДО сегодня стала лучшей профильной международной организацией, чем была. Поэтому, полагаю, в будущем деньги не станут такой большой проблемой, как ранее. Конечно, ЮНИДО не гигантская организация, но она концентрируется на исключительно важных для любой страны вопросах", — добавил постпред.

Ли Юн, в свою очередь, посетовал, что из-за наложения графиков мероприятий в этом году не сможет посетить Петербургский международный экономический форум, который пройдет в начале июня. Однако заверил, что от ЮНИДО приедет представительная делегация, а также выразил надежду на то, что, поскольку мероприятие ежегодное, в 2018 году ему удастся прибыть туда лично.