Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии по гражданской инициативе против TTIP

БРЮССЕЛЬ, 10 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Суд Евросоюза в среду аннулировал решение Еврокомиссии, отказавшейся в 2014 году дать ход гражданской инициативе против заключения ЕС соглашения о свободной торговле и инвестиционном партнерстве c США (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), сообщила пресс-служба судебной инстанции ЕС.

По мнению суда, Еврокомиссия не имела оснований отказать в регистрации инициативы граждан ЕС, собравших и передавших в коллегию еврокомиссаров свыше 3,2 миллиона подписей в 23 странах Евросоюза против TTIP. Регистрация инициативы открыла бы путь к ее рассмотрению Европарламентом.

"Цель, которую преследуют Европейская гражданская инициатива (ЕГИ), — разрешить гражданам ЕС более активно участвовать в демократической жизни в ЕС", — говорится в решении суда первой инстанции.

ЕГИ является инструментом прямой демократии в ЕС. Вступившая в силу в апреле 2012 года, данная инициатива позволяет одному миллиону граждан ЕС, являющихся жителями как минимум семи стран сообщества, обращаться в Еврокомиссию с тем или иным предложением. Сбор более 3,2 миллиона подписей против TTIP стал беспрецедентным результатом для ЕГИ.

Противники TTIP, именующие его "экономическим НАТО", считают, что оно отражает интересы исключительно транснациональных компаний, которые борются за снижение контроля и ослабление мер регулирования в Европе. За время подготовки договора к подписанию в государствах ЕС прошли сотни акций протеста.

ЕС сейчас ищет пути реанимации переговоров с США по TTIP, которые фактически зашли в тупик при администрации Барака Обамы. При этом большинство европейских специалистов считает, что Вашингтон не идет на достаточные уступки в регулировании стандартов продукции, и в существующем виде соглашение о свободной торговле будет значительно выгоднее США, чем Европе. По их мнению, это может навредить европейской промышленности и сельскому хозяйству, которые не выдержат конкуренции с менее качественными, но более дешевыми американскими товарами.