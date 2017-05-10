Размолвка приблизилась к разводу: Россия будет искать альтернативу ЕБРР

НИКОСИЯ (Кипр), 10 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Большинство акционеров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) отвергли претензии России, считающей неправомерным и вредным для самой организации принятое ранее решение о заморозке инвестиций в РФ. Руководство ЕБРР назвало заявления российской стороны спекулятивными, она же в свою очередь намерена искать альтернативные финансовые "неполитизированные" организации для сотрудничества.

Совет управляющих ЕБРР, состоящий из представителей всех его акционеров, в число которых входит и Россия, по ее инициативе рассмотрел этот спор на заседании на Кипре в среду. Решение о заморозке инвестиций в новые проекты в РФ было принято большинством акционеров ЕБРР в июле 2014 года после осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы.

ЕБРР был учрежден в 1991 году. В настоящее время его акционерами являются 65 стран, Европейский союз (ЕС) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Нарушения и последствия

Россия считает, что, прекращая инвестиции в страну, ЕБРР нарушил свод правил и собственный устав и данное решение является в большей степени политизированным и дискриминационным по отношению к РФ, нежели экономически рациональным.

По расчетам российского Минэкономразвития, прекращая операции в РФ, ЕБРР и его акционеры ухудшают финансовое положение банка, теряя прибыль, что в корне противоречит основной задаче организации. В будущем ухудшение операционных и финансовых показателей может привести к снижению кредитного рейтинга ЕБРР, считают в министерстве. Россия намерена обратить внимание рейтинговых агентств на этот факт, до конца года направив соответствующие письма.

По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, являющегося управляющим от России в ЕБРР, международные рейтинговые агентства должны учитывать сокращение российских доходов в портфеле банка при присвоении ему очередных рейтингов. "Сейчас банк имеет рейтинг "ААА". Мы сейчас будем работать с рейтинговыми агентствами, чтобы они четко в своих моделях ставили, что доходов от России не будет. Рейтинговые агентства могут сказать о том, что нужно больше капитала, чтобы обеспечить такой высокий рейтинг", — сказал министр.

Руководство ЕБРР в ответ на аргументы российской стороны заявляет, что высказывания по поводу ухудшения финансовых показателей банка без РФ являются спекулятивными и что организация по итогам 2016 года "достигла хороших результатов".

Кто и как голосовал

Россия добилась внесения вопроса в повестку заседания совета управляющих, пытаясь обратить внимание акционеров ЕБРР на правовую и экономическую составляющую проблемы. Однако большинство членов совета управляющих ЕБРР посчитало, что действия банка по заморозке инвестиций в РФ правомерны.

Председатель совета управляющих банка Пьер Граменья заявил, что "банк действовал правильно". Глава ЕБРР Сума Чакрабарти добавил, что "это окончательное и обязывающее решение банка".

"Мы были удивлены, что большинство акционеров ЕБРР проголосовали против первой части нашего проекта резолюции, в которой говорится, что никакое право любого участника в соответствии с соглашением о создании банка не может быть приостановлено или иным образом ограничено на любом основании или каким-либо образом, не указанным в соглашении об учреждении банка", — заявил по итогам голосования Орешкин.

По его мнению, данный факт создает "чрезвычайно опасный прецедент в международных финансовых отношениях и фактически новую норму, по которой международный финансовый институт может ограничить права членов, не принимая во внимание уставные документы".

Поддержку России на голосовании оказали Белоруссия, Киргизия, Армения и Монголия, заявил журналистам один из участников заседания. Однако, по его словам, "большое количество стран воздержалось от голосования", при этом Азербайджан и Узбекистан сделали это публично.

Как позже рассказал журналистам один из сотрудников ЕБРР, в преддверии голосования топ-менеджеры банка звонили акционерам и просили не поддерживать российскую позицию, намекая на возможные трудности с получением финансирования.

Альтернативы ЕБРР для России

По словам Орешкина, после такого решения акционеров ЕБРР Россия пересмотрит формат сотрудничества с банком. В частности, не будет поддерживать предложения ЕБРР по новым проектам и докапитализации банка.

"Мы не будем рассматривать предложения, которые будут со стороны банка исходить. Мы считаем, что в ближайшее время точно для ЕБРР места в России нет", — сказал министр.

Кроме этого, по его словам, Россия намерена развивать сотрудничество с другими, "неполитизированными" институтами развития, такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Новый банк развития (создан странами БРИКС).

Впрочем, на радикальные шаги, связанные с выходом из капитала ЕБРР, российская сторона пока не пойдет. Глава Минэкономразвития в беседе с российскими журналистами отметил, что "пока такие варианты не рассматриваются".

Глава ЕБРР ранее в мае также говорил, что среди акционеров нет речи о выходе РФ из капитала банка, а также о продаже активов ЕБРР в России. Портфель инвестиций европейского банка в РФ составляет 3,7 миллиарда евро.

Глава Минэкономразвития РФ отметил, что выход ЕБРР из российских активов будет происходить естественно, так как заемщики будут отказываться от дорогого финансирования банка. "Я думаю, это произойдет естественным образом, потому что те условия, по которым сейчас прокредитованы оставшиеся заемщики ЕБРР, экономически не привлекательны. Я думаю, они будут рады рефинансироваться в российских банках на более выгодных условиях", — предположил Орешкин.