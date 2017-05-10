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Экономика

Выходим в рост: российская экономика наберет обороты в ближайшие два года

19:1310.05.2017
(обновлено: 19:25 10.05.2017)
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© Fotolia / psdesign1ИмпульсИмпульс
© Fotolia / psdesign1

Российская экономика покажет рост на уровне 1,2% по итогам 2017 года, а в 2018 темпы роста дойдут до 1,4%. Такой макроэкономический прогноз озвучил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в своем майском докладе "Региональные экономические перспективы". Экономический рост эксперты связывают с повышением цен на нефть, восстановлением потребительского спроса и инвестиций.

После двухлетнего спада экономика России в 2017-м возвращается к умеренному росту, констатируют в ЕБРР.

Но инвестиционную активность будет сдерживать экономическая неопределенность и относительно высокие издержки финансирования.

Экономический анализ. Архивное фото
© Fotolia / Kurhan
Рост ВВП России в первом квартале составил 0,2-0,4% по оценке ЦБ

Объективные риски

К основным экономическим рискам для России ЕБРР относит снижение нефтяных цен, отсутствие реформ для улучшения бизнес-cреды, геополитическую напряженность и продление санкций.

"Без существенных реформ долгосрочный рост будет оставаться на уровне 1-2% в год из-за низкого уровня инвестиций",— предупреждают аналитики банка.

ЕБРР отмечает и неопределенность в отношении темпов бюджетной консолидации в стране. "С одной стороны, это связано с консервативными ожиданиями правительства по цене на нефть на уровне $40 за баррель, а с другой стороны — с необходимостью сохранить социальные расходы в преддверии выборов", — поясняют эксперты ЕБРР.

© Flickr / European Bank for Reconstruction and DevelopmentЕвропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
© Flickr / European Bank for Reconstruction and Development
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)

Предполагается, что влияние нефтяных цен на федеральный бюджет и на курс рубля снизит новое бюджетное правило, которое должно заработать в полную силу с 2019 года. Как рассказал в апреле помощник президента РФ Андрей Белоусов, по факту оно уже действует сейчас: Минфин с февраля направляет все дополнительные нефтегазовые доходы на покупку валюты для пополнения резервов. Его суть состоит в отсечении уровня расходов цены на нефть в 40 долларов за баррель, и должно предотвратить рост расходов в случае более слабого рубля.

Сильнейшая экономика БРИКС

На то, что российская экономика уверенно встала на путь восстановления, указывают и независимые экономисты.

"Уже четвертый квартал подряд Россия – сильнейшая экономика из всех стран БРИКС", — пишет профессор кафедры финансов Тринити-колледжа в Дублине Константин Гурджиев на портале True Economics.

Он отмечает, что в первом квартале 2017 года индекс производственной активности PMI в стране достиг 56,7 — самого высокого значения с 4 квартала 2006 года. Как в промышленности, так и в секторе услуг, динамика роста оказалась впечатляющей на фоне общемировых темпов роста мировой экономики.

Впрочем, как и аналитики ЕБРР, экономист указывает, что отсутствие структурных реформ в России удержит экономику от более высоких темпов роста.

Экономист отмечает и укрепление российской национальной валюты. Гурджиев указывает, что с начала 2017 года рубль укрепился к доллару США примерно на 6,6% и на 3% по отношению к евро.

© Fotolia / Sergey NivensГрафик
© Fotolia / Sergey Nivens
График

"Укрепление рубля сдерживает инфляцию, что, в свою очередь, повышает покупательную способность", — отмечает Гурджиев.

МВФ улучшил прогноз

О возвращении российской экономики к устойчивому положительному росту пишут и эксперты Международного валютного фонда. В апреле фонд пересмотрел свой прежний прогноз (1,1% в 2017 году и 1,2% в 2018 году) в сторону улучшения.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Греф рассказал, от чего будет зависеть экономика после выборов в 2018 году
Теперь в МВФ ждут роста российского ВВП на уровне 1,4% в 2017 и в 2018 годах. Фонд указывает на оживление экономической активности, главным образом, из-за восстановления цен на нефть в второй половине 2016 года. В МВФ ждут устойчивости на российских финансовых рынках и восстановления производства и торговли в 2017 году.

Эксперты указывают на серьезное снижение инфляции в России, чему способствовало укрепление курса рубля. В 2016 году российская валюта подросла по отношению к доллару США почти на 19%, отмечают в фонде.

По данным Росстата, в апреле 2017 года уровень инфляции составил 4,1%. По мнению большинства экспертов, у Банка России есть все шансы справиться со своей главной задачей – снизить уровень инфляции до 4%.

В Минэкономразвития, впрочем, уверены, что нужные показатели будут достигнуты уже в мае, а к концу года и вовсе есть шанс выйти на уровень 3,8%.

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ

Инвестиции и реформы в рост

По прогнозу Минэкономразвития рост ВВП России в 2017 году составит 2% при среднегодовом курсе 64,4 рубля к доллару США. В конце апреля глава министерства Максим Орешкин заявил, что российская экономика вполне способна выйти на темпы роста 3% в год, но основой для них должны стать инвестиции – около 5 трлн рублей в год.

Как рассказал Орешкин, правительство совместно с Внешэкономбанком ведет работу над созданием "фабрики проектного финансирования". Ее задача, в том, чтобы минимизировать риски инвесторов на разных фазах инвестиционного процесса.

Автор "Стратегии роста", уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что для России вполне достижимы и 5% роста, но лишь при реализации экономических реформ. 

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