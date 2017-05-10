Суд в Москве вернул без рассмотрения иск "Роснефти" к АФК "Система"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Суд вернул без рассмотрения иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" на 106,6 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

В "Роснефти" решение суда назвали техническим моментом, и заявили, что ожидают ответа от суда Уфы, куда подали аналогичный иск.

"Мы подавали иск в суды Уфы и Москвы, специально, имея в виду задачу избежать возможных процессуальных коллизий касательно подсудности иска. Нас вполне устраивает ситуация, в которой суды сами определятся с подсудностью. Таким образом мы этих коллизий избегаем, это чисто процессуальное решение", — сказал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Арбитражный суд Москвы 2 мая зарегистрировал иск "Роснефти" и подконтрольной ей "Башнефти". Основания исковых требований к АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" в материалах суда не раскрываются. Как сообщал РИА Новости Леонтьев, отказавшись уточнить детали, иск связан с возможным выводом активов.

В АФК "Система" требования нефтяных компаний назвали незаконными и необоснованными и заявили о готовности при необходимости дать в суде развернутый ответ по всем тезисам и аргументам, которые содержатся в иске.