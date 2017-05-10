Назначена дата начала строительства федеральной трассы "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Официальный старт строительству федеральной трассы "Таврида" в Крыму будет дан 12 мая — в 37 километрах от Симферополя заложат памятный камень, сообщила пресс-служба крымского правительства.
Новая четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость "Тавриды" протяженностью более 260 километров составляет 138,9 миллиарда рублей.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>