Назначена дата начала строительства федеральной трассы "Таврида"

Строящийся участок дороги от трассы М-25 до Керченского пролива и будущей трассы Таврида. Архивное фото

Строящийся участок дороги от трассы М-25 до Керченского пролива и будущей трассы Таврида. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Официальный старт строительству федеральной трассы "Таврида" в Крыму будет дан 12 мая — в 37 километрах от Симферополя заложат памятный камень, сообщила пресс-служба крымского правительства.

"В мероприятии примут участие министр транспорта РФ Максим Соколов, глава республики Крым Сергей Аксенов, руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт", — говорится в сообщении.

Новая четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость "Тавриды" протяженностью более 260 километров составляет 138,9 миллиарда рублей.

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