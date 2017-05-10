Белоруссия, Киргизия, Армения и Монголия поддержали позицию России в ЕБРР

НИКОСИЯ (Кипр), 10 мая — РИА Новости. Белоруссия, Киргизия, Армения и Монголия в ходе голосования на заседании совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития поддержали позицию России, считающей отказ ЕБРР от инвестиций в РФ нарушающим устав банка, заявил журналистам один из участников заседания.

Акционеры ЕБРР в июле 2014 года приняли решение "заморозить" инвестиции в новые проекты в РФ из-за осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы. Россия на заседании совета управляющих ЕБРР, прошедшем на Кипре в среду, подняла вопрос о неправомерности отказа банка от финансирования российских проектов. Однако, как озвучил президент ЕБРР Сума Чакрабарти, большинство проголосовало за то, что то решение ЕБРР было легитимным.

"Очень важно, что большое количество стран воздержалось от голосования. Азербайджан и Узбекистан публично воздержались. Белоруссия, Киргизия, Армения, Монголия поддержали позицию РФ", — сообщил участник заседания.