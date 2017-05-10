Россия пока не планирует выходить из состава акционеров ЕБРР

НИКОСИЯ (Кипр), 10 мая — РИА Новости. Россия пока не рассматривает возможности выхода из состава акционеров ЕБРР, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Акционеры ЕБРР в июле 2014 года приняли решение "заморозить" инвестиции в новые проекты в РФ из-за осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы. Россия на заседании совета управляющих ЕБРР, прошедшем на Кипре в среду, подняла вопрос о неправомерности отказа банка от финансирования российских проектов. Однако, как озвучил президент ЕБРР Сума Чакрабарти, большинство проголосовало за то, что то решение ЕБРР было легитимным.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли РФ возможность выхода из состава акционеров ЕБРР, Орешкин сказал: "Пока такие варианты не рассматриваются".

Однако он отметил, что РФ не поддержит предложения ЕБРР по новым проектам и докапитализации банка, если такие возникнут. "Мы говорим, что не будем рассматривать предложения, которые будут со стороны банка исходить. Мы считаем, что в ближайшее время точно для ЕБРР места в России нет", — заявил министр.

По словам Орешкина, ЕБРР будет естественным образом выходить из российских активов, заемщики будут отказываться от дорогого финансирования банка. "Я думаю, это произойдет естественным образом, потому что те условия, по которым сейчас прокредитованы оставшиеся заёмщики ЕБРР, экономически не привлекательны. Я думаю, они будут рады рефинансироваться в российских банках на более выгодных условиях", — сказал глава МЭР.

Он еще раз подчеркнул, что РФ будет развивать сотрудничество с другими, "неполитизированными" институтами развития — АБИИ и банком БРИКС.