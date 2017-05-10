Shell предлагает включить российскую нефть Urals в корзину Brent

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости/Прайм. Англо-голландская компания Royal Dutch Shell предлагает включить российский сорт нефти Urals в расчет котировок эталонной североморской нефтяной смеси марки Brent.

С подобным заявлением в среду на конференции Global Crude Oil Summit в Лондоне выступил вице-президент нефтетрейдингового подразделения Shell Майк Мюллер, призвав рынок к обсуждению данной идеи. Он подчеркнул, что Urals широко используется нефтеперерабатывающими заводами Европы, поэтому предложение включить этот сорт в корзину Brent достойно внимания.

"Североморский бенчмарк необходимо поменять, возможно, расширив корзину за счет включения в нее других региональных сортов", — также приводит его слова агентство Блумберг.

При этом Мюллер отметил, что сложно сказать, какие еще сорта нефти стоит добавить к корзине, которая на данный момент состоит из смеси сортов собственно Brent, а также Forties, Oseberg и Ekofisk, а с 2018 года будет включать еще и сорт Troll.

По состоянию на 14.52 мск среды стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,84% — до 49,14 доллара за баррель. Ранее Минфин РФ сообщал, что средняя цена на нефть марки Urals в апреле сложилась в размере 51,11 доллара за баррель.