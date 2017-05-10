Совбез отмечает дискриминационные действия в отношении энергетики России

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Совет безопасности РФ отмечает, что в последнее время обострились угрозы национальным интересам России, связанные с дискриминационными действиями иностранных государств в отношении российской энергетики, заявил журналистам помощник секретаря Совбеза Александр Абелин.

Экономическая безопасность относится к одному из важнейших направлений обеспечения национальной безопасности.

В приуроченном к предстоящему в июне 25-летию Совета безопасности РФ интервью Абелин отметил, что в поле зрения Совбеза постоянно находятся вопросы реализации доктрины энергетической безопасности России, принятой в 2012 году.

"Актуальность такой работы обусловлена обострившимися в последние время угрозами, связанными с дискриминационными действиями иностранных государств в отношении российской энергетики, направленными на снижение доли российского углеводородного сырья в энергобалансе этих стран, на ограничение возможности привлечения доступных долгосрочных финансовых ресурсов и использование иностранных технологий, а также процессами глубокой трансформации мировых энергетических рынков, которые существенно меняют объемы и структуру спроса и ведут к обострению конкуренции и неустойчивой конъюнктуре на мировых энергетических рынках", — сказал Абелин.