МВФ может стать кредитором Греции в рамках программы экономической помощи

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) может стать одним из кредиторов, которые окажут финансовую поддержку Афинам в рамках третьей программы помощи, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу минфина Словакии Питера Казимера.

"Похоже, да, наконец" МВФ подключится к программе, заявил Казимер на встрече членов Европейского банка реконструкции и развития, которая проходит на Кипре.

"Мы должны поздравить (главу МВФ) Кристин Лагард, что ей удалось убедить совет управляющих сделать это", — отметил министр.

По его словам, важно не сколько средств предоставит фонд, а техническая помощь, которую он сможет оказать.

Глава МВФ Кристин Лагард в конце апреля сообщила, что фонд отмечает прогресс в реформах, которые проводят власти Греции, и миссия организации намерена вернуться в Афины в ближайшее время.

Во вторник министр финансов Греции Эвклид Цакалотос сообщил, что Афины и иностранные кредиторы достигли окончательного соглашения по пакету реформ. Договоренность касается, в частности, трудовой реформы, энергетики, сокращения пенсий и повышения налогов. Если греческий парламент одобрит эти меры, министры финансов еврозоны могут на встрече 22 мая одобрить передачу средств от лица Европейского механизма стабильности (ESM, предоставляет средства стране) в размере около 7 миллиардов евро.

Представители кредиторов — ЕК, ЕЦБ, Международного валютного фонда (МВФ), а также ESM — регулярно проводят оценки выполнения Грецией выдвинутых ей требований. Без этого невозможно перечисление стране кредитов, а без них есть риск дефолта Греции по обязательствам перед прочими кредиторами. Греция — член еврозоны, ее дефолт может иметь непредсказуемые последствия для валютного блока.

Вторая оценка кредиторами ситуации в Греции в рамках уже третьей программы финпомощи не может завершиться уже несколько месяцев. Без очередных траншей кредитов Греция не может обслуживать гигантский госдолг в 326 миллиардов евро, или 180% ВВП.