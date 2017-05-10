МВФ может стать кредитором Греции в рамках программы экономической помощи

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) может стать одним из кредиторов, которые окажут финансовую поддержку Афинам в рамках третьей программы помощи, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу минфина Словакии Питера Казимера.
"Мы должны поздравить (главу МВФ) Кристин Лагард, что ей удалось убедить совет управляющих сделать это", — отметил министр.
По его словам, важно не сколько средств предоставит фонд, а техническая помощь, которую он сможет оказать.
Глава МВФ Кристин Лагард в конце апреля сообщила, что фонд отмечает прогресс в реформах, которые проводят власти Греции, и миссия организации намерена вернуться в Афины в ближайшее время.
Представители кредиторов — ЕК, ЕЦБ, Международного валютного фонда (МВФ), а также ESM — регулярно проводят оценки выполнения Грецией выдвинутых ей требований. Без этого невозможно перечисление стране кредитов, а без них есть риск дефолта Греции по обязательствам перед прочими кредиторами. Греция — член еврозоны, ее дефолт может иметь непредсказуемые последствия для валютного блока.
Вторая оценка кредиторами ситуации в Греции в рамках уже третьей программы финпомощи не может завершиться уже несколько месяцев. Без очередных траншей кредитов Греция не может обслуживать гигантский госдолг в 326 миллиардов евро, или 180% ВВП.