Додон прокомментировал решение Роспотребнадзора по молдавским винам

КИШИНЕВ, 10 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал РИА Новости решение Роспотребнадзора о возвращении на российский рынок 20 видов вин молдавского предприятия "Криково".

Роспотребнадзор в среду разрешил поставки в Россию 20 видов продукции старейшего молдавского винодельческого предприятия "Крикова" (SA "CRICOVA" Республика Молдова).

"Как и обещали — возвращаем уровень наших двухсторонних отношений на стратегический уровень. Причем это происходит по всем направлениям — от гуманитарных до экономических. Дальше больше", — заявил Додон.

Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

Россия, опасаясь того, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции, перейдя с режима свободной торговли на режим наибольшего благоприятствования.

Додон вступил в должность главы республики 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.