Додон прокомментировал решение Роспотребнадзора по молдавским винам

КИШИНЕВ, 10 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал РИА Новости решение Роспотребнадзора о возвращении на российский рынок 20 видов вин молдавского предприятия "Криково".
Роспотребнадзор в среду разрешил поставки в Россию 20 видов продукции старейшего молдавского винодельческого предприятия "Крикова" (SA "CRICOVA" Республика Молдова).
"Как и обещали — возвращаем уровень наших двухсторонних отношений на стратегический уровень. Причем это происходит по всем направлениям — от гуманитарных до экономических. Дальше больше", — заявил Додон.
Россия, опасаясь того, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции, перейдя с режима свободной торговли на режим наибольшего благоприятствования.
Додон вступил в должность главы республики 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.