БЕРЛИН, 10 мая — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ, лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц выступил за создание общего бюджета государств еврозоны. Об этом экс-глава Европарламента заявил в интервью еженедельнику ZEIT (полная версия будет опубликована в четверг).
Шульц заявил, что намерен ориентироваться в своей предвыборной кампании на нового президента Франции Эммануэля Макрона, проевропейская позиция которого победила.
"Я тоже собираюсь это сделать", — сказал Шульц, добавив, что пример Макрона демонстрирует "быстрое превращение одиночек в фавориты".