ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП России в 2017 году на уровне 1,2%

НИКОСИЯ (КИПР), 10 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз по росту ВВП России в 2017 году на уровне 1,2%; в 2018 году ожидается рост российской экономики на 1,4%, следует из майского отчета банка "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

По данным ЕБРР, в текущем году экономика России возвращается к умеренному росту после спада в последние два года. "Экономика России вернулась к росту после кумулятивного снижения около 3% в 2015-2016 годах. В то же время инвестиционная активность по-прежнему сдерживается экономической неопределенностью и относительно высокими издержками финансирования", — отмечается в отчете.

ЕБРР ожидает, что экономика РФ в ближайшие два года будет расти на фоне постепенного восстановления цен на нефть. "Ожидается, что в 2017 и 2018 годах темпы роста составят 1,2 и 1,4% соответственно, благодаря повышению цен на нефть, восстановлению потребления домашних хозяйств и инвестиций", — говорится в документе.

Основными рисками для российской экономики ЕБРР назвал снижение цен на нефть, отсутствие реформ для улучшения бизнес-среды, поддерживающих инвестиции, а также геополитическую напряженность и продление санкций.

"Без существенных реформ долгосрочный рост будет оставаться на уровне 1-2% в год из-за низкого уровня инвестиций", — по-прежнему считают в ЕБРР.