Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин в Россию

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор разрешил поставки в Россию 20 видов продукции молдавского винодельческого предприятия "Крикова", сообщается на сайте ведомства в среду.

Специалисты Роспотребнадзора завершили экспертизу представленной документации и лабораторные исследования образцов винодельческой продукции комбината по производству вин "Крикова" (SA "CRICOVA" Республика Молдова).

"По результатам выданы положительные заключения на представленные 20 видов винодельческой продукции. Комбинату по производству вин "Крикова" (SA "CRICOVA") разрешены поставки указанной продукции в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили режим поставок в Россию винодельческой продукции "Крикова" (SA "CRICOVA") будет осуществляться как и ранее в режиме одного окна.

Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции, перейдя с режима свободной торговли на режим наибольшего благоприятствования.

Президент Молдавии Игорь Додон вступил в должность главы страны 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.