В Китае инфляция в апреле составила 1,2 процента

ПЕКИН, 10 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в апреле вырос на 1,2% против 0,9% в марте, оказавшись незначительно выше ожиданий экспертов, а индекс цен производителей (PPI) замедлился до 6,4%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

Оба показателя не совпали с ожиданиями экспертов, которые предполагали, что инфляция в марте вырастет на 1,1% с 0,9 % в марте, а темпы роста цен производителей замедлятся до 6,7% с 7,6%.

По данным статбюро, в апреле инфляция в городах в годовом выражении составила 1,3%, в сельской местности — 0,8%. Цены на продовольственные товары за отчетный период упали на 3,5%, на непродовольственные товары выросли на 2,3%, цены на потребительские товары выросли на 0,2%, а на услуги выросли — на 2,9%.

Отмечается, что рост инфляции в апреле связан с ростом цен на непродовольственные продукты. Во время выходных по случаю праздника Цинмин цены на авиабилеты, гостиницы, а также услуг турфирм выросли на 6,4%, 3,3% и 1,7% соответственно по сравнению с мартом.

В 2016 году инфляция в Китае составила 2%, не совпав с официальным прогнозом в 3%. В этом году власти также прогнозируют инфляцию на уровне 3%. В свою очередь индекс цен производителей в Китае в 2016 году снизился на 1,4%.