США
10.0510 мая04:11МСК
USD58.54+0.97
EUR64.24+1.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

СМИ: в России готовят новый порядок ценообразования на дешевые лекарства

04:0710.05.2017
0130
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкАптека. Архивное фотоАптека. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Правительство прорабатывает вопрос о переходе на референтное ценообразование в отношении жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) дешевле 50 рублей, сообщает в среду газета "Известия".

Аптечный киоск. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СМИ: лекарства по рецепту могут стать бесплатными для всех россиян
По данным издания, вопрос прорабатывают Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС. В Минпромторге заявили газете, что новый порядок может начать действовать с 1 января 2018 года.

"Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывают новый порядок ценообразования на лекарства стоимостью до 50 рублей из перечня ЖНВЛП. Задача — не допустить исчезновения таких препаратов с рынка. Производители прежде жаловались, что им невыгодно выпускать целый ряд недорогих лекарств из-за жесткого регулирования: повысить цену больше, чем на уровень инфляции, сегодняшние правила не позволяют, а производство тем временем дорожает сильнее", — пишет издание.

Так, в феврале прошлого года ФАС сообщала, что 197 препаратов из списка ЖНВЛП стоимостью до 50 рублей уже сняты с производства.

"Необходимо ускорить переход на референтное ценообразование на лекарственные препараты (когда расчет цены осуществляется на основании рыночных данных, а не предельных отпускных цен производителей), и это позволит определить справедливую цену на все лекарственные препараты в рамках одного международного наименования, — заявили газете в Минпромторге, отметив, что ответственным по внедрению референтного ценообразования является Минздрав.

Как рассказали изданию в Минздраве, идея является межведомственной инициативой и неоднократно обсуждалась на совместных совещаниях. В ведомстве подчеркнули, что перед тем как переходить на референтное ценообразование, необходимо дать ему четкое определение. В Минэкономразвития комментариев не дали.

Производство лекарственных препаратов. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачам прописали пилюли. Как кабмин приблизил госзакупку лекарств к народу
В ФАС изданию подтвердили, что занимаются вопросом ценообразования на лекарства.

"Есть поручение правительства на эту тему — пересмотреть систему оптовых и розничных надбавок на лекарства. Мы с ним работаем, думаем над тем, как это сделать, как уйти от процентных надбавок. Потому что именно они делают продажу дешевых лекарств невыгодной", — приводят "Известия" слова замначальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов заявил газете, что переход на референтное ценообразование необходим, и если не повысить цены на недорогие лекарства, производители перестанут их выпускать.

"Нужно понимать, что в этом вопросе большее зло. Цены повысятся на дешевые медикаменты, да. Но если их вдруг вообще не станет, то это будет гораздо хуже. Тогда населению просто нечем будет лечиться. Они будут вынуждены переключиться на более дорогие лекарственные препараты. Поэтому лучше цены повысить на этот сегмент. Это может произойти в пределах 15% за два года. В любом случае они будут самыми дешевыми. И тут речь идет об ассортименте даже до 100 рублей за упаковку. Производителям нужно как-то окупать затраты на производство этой продукции", — приводит издание его слова.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена