СМИ: в России готовят новый порядок ценообразования на дешевые лекарства

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Правительство прорабатывает вопрос о переходе на референтное ценообразование в отношении жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) дешевле 50 рублей, сообщает в среду газета "Известия".

По данным издания, вопрос прорабатывают Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС. В Минпромторге заявили газете, что новый порядок может начать действовать с 1 января 2018 года.

"Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывают новый порядок ценообразования на лекарства стоимостью до 50 рублей из перечня ЖНВЛП. Задача — не допустить исчезновения таких препаратов с рынка. Производители прежде жаловались, что им невыгодно выпускать целый ряд недорогих лекарств из-за жесткого регулирования: повысить цену больше, чем на уровень инфляции, сегодняшние правила не позволяют, а производство тем временем дорожает сильнее", — пишет издание.

Так, в феврале прошлого года ФАС сообщала, что 197 препаратов из списка ЖНВЛП стоимостью до 50 рублей уже сняты с производства.

"Необходимо ускорить переход на референтное ценообразование на лекарственные препараты (когда расчет цены осуществляется на основании рыночных данных, а не предельных отпускных цен производителей), и это позволит определить справедливую цену на все лекарственные препараты в рамках одного международного наименования, — заявили газете в Минпромторге, отметив, что ответственным по внедрению референтного ценообразования является Минздрав.

Как рассказали изданию в Минздраве, идея является межведомственной инициативой и неоднократно обсуждалась на совместных совещаниях. В ведомстве подчеркнули, что перед тем как переходить на референтное ценообразование, необходимо дать ему четкое определение. В Минэкономразвития комментариев не дали.

В ФАС изданию подтвердили, что занимаются вопросом ценообразования на лекарства.

"Есть поручение правительства на эту тему — пересмотреть систему оптовых и розничных надбавок на лекарства. Мы с ним работаем, думаем над тем, как это сделать, как уйти от процентных надбавок. Потому что именно они делают продажу дешевых лекарств невыгодной", — приводят "Известия" слова замначальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов заявил газете, что переход на референтное ценообразование необходим, и если не повысить цены на недорогие лекарства, производители перестанут их выпускать.

"Нужно понимать, что в этом вопросе большее зло. Цены повысятся на дешевые медикаменты, да. Но если их вдруг вообще не станет, то это будет гораздо хуже. Тогда населению просто нечем будет лечиться. Они будут вынуждены переключиться на более дорогие лекарственные препараты. Поэтому лучше цены повысить на этот сегмент. Это может произойти в пределах 15% за два года. В любом случае они будут самыми дешевыми. И тут речь идет об ассортименте даже до 100 рублей за упаковку. Производителям нужно как-то окупать затраты на производство этой продукции", — приводит издание его слова.