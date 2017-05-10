В Южной Корее индекс KOSPI поднялся на фоне избрания нового президента

СЕУЛ, 10 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся в среду на торгах на фоне избрания нового президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Как сообщается в Сеуле, KOSPI возрос на 11,43 пункта или 0,5% до отметки 2304,19.

Ранее в тот же день Мун Чжэ Ин официально вступил в должность нового президента Южной Кореи, набрав 41,08% голосов на состоявшихся накануне выборах.

Нынешние выборы проводились досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал.