Стефанос Вафеидис: мы продолжаем инвестировать в российскую экономику

Генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис рассказал в интервью РИА Новости о состоянии рынка безалкогольных напитков, переработке пластиковых отходов и о том, каких сюрпризов ожидать от компании к ЧМ-2018.

— Что происходит сегодня на розничном рынке безалкогольных напитков?

— Очевидно, что индустрия безалкогольных прохладительных напитков следовала направлению всего рынка, который последние два года переживал не лучшие времена. Что мы видим впереди? Появились первые признаки восстановления, рынок постепенно возвращается к росту. Если говорить о компании Coca-Cola НВС Россия, то мы никогда не переставали верить в потенциал российского рынка и оставались одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику. На сегодняшний день инвестиции компании в России превышают 5,7 миллиарда долларов. Для производства всех напитков на территории страны используются более 80% ингредиентов и материалов от российских поставщиков.

— Есть ли у компании планы расширения ассортимента в России?

— Российский рынок имеет большой потенциал, особенно в области газированных напитков, воды и энергетиков. В этих категориях мы чувствуем себя наиболее сильными и надеемся, что они будут развиваться в ближайшее время. Наша цель — привлечь потребителей инновациями, предложив им правильный продукт в правильной упаковке в правильном месте и правильной температуры.

Мы адаптируемся и под постоянно растущие запросы наших потребителей, предлагая все более широкое портфолио. Каждый сезон мы стараемся придумать что-то новенькое, чтобы соответствовать постоянно меняющемуся и весьма взыскательному вкусу жителей России. Один из примеров — Coca-Cola Zero, которая полюбилась российским потребителям, уровень продаж этого продукта продолжает расти. Ещё два примера: несколько месяцев назад мы запустили Sprite со вкусом огурца. Этот инновационный продукт мы делаем только для России и верим, что у него большое будущее. Кроме того, под нашим брендом соков "Добрый" мы выпустили сок "Уголки России". Это вкусы, собранные из разных частей страны, и мы верим, что локальные потребители по достоинству оценят новинку.

© Фото предоставлено Coca-Cola HBC Россия Генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис © Фото предоставлено Coca-Cola HBC Россия Генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис

— В марте Nestle сообщила, что Coca-Cola и Nestle прекращают совместное производство чая Nestea. Будут ли продажи этого продукта прекращены в России? С какого момента?

— Мы планируем продолжить сотрудничество с Nestle до конца года. Со следующего года продажи чая Nestea будут прекращены. Будет ли альтернатива этому продукту? В ближайшее время мы это объявим.

— В 2016 году вступили в силу поправки в закон о торговле. Выплаты от поставщиков ритейлерам снизились с 10% до 5%. Как ваша компания относится к этим поправкам?

— Отмечу, что по этому вопросу между всеми участниками рынка велась оживленная дискуссия, и остановлюсь на нескольких моментах. Во-первых, еще преждевременно делать выводы о результатах произошедших изменений, так как мы прошли сравнительно небольшой путь. Во-вторых, отмечу, что где бы мы ни вели бизнес, в том числе и в России, мы всегда работаем в соответствии с действующим законодательством. Мы как компания привели нашу деятельность в России в полное соответствие поправкам к закону о торговле. Была проделана большая работа: много времени и энергии потребовалось на то, чтобы привести в соответствие контракты с более чем 200 тысячами клиентов по всей России.

— Вы поставили цель к 2020 году собрать и отдать на переработку минимум 40% потребительской упаковки, выпущенной компанией на рынок. Речь идет о просветительской программе "Разделяй с нами!" по раздельному сбору и утилизации упаковки. На каком этапе находится этот проект?

— Мы объявили о старте программы осенью прошлого года и уже в 2016 году собрали и отдали на переработку свыше 4800 тонн пластиковых отходов. К 2020 году перед нами стоит амбициозная цель — собрать для переработки как минимум 40% отходов потребительской упаковки, выпущенной нами на рынок. Выйти на данные показатели мы рассчитываем, в том числе, за счет создания необходимой инфраструктуры (контейнеров) для раздельного сбора пластиковых бутылок в школах, дворах и университетах, а также при помощи информационно-образовательной работы с населением.

Наша ключевая задача — привлечь внимание населения, бизнес-сообщества и органов власти к проблеме раздельного сбора отходов и их переработки, продемонстрировать реальные пути решения этих проблем. Надеемся, что за нами последуют другие компании, и что задачи переработки отходов в России будут обсуждаться на самом высоком уровне. Отмечу, что даже если мы соберем 100% выпущенной нами упаковки, это всего лишь часть общего мусора. Поэтому здесь должны быть объединены усилия властей, некоммерческих организаций, муниципалитетов, ритейлеров, производителей и покупателей. Мы должны наслаждаться чистой окружающей средой вместе.

— Каких новинок от вашей компании нам ждать к ЧМ-2018?

— Мы являемся одним из наиболее давних партнеров FIFA и поддерживаем Чемпионат мира по футболу FIFA с 1978 года. Мы также поддерживали Зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи. В каждой стране, где проходит такое масштабное событие, как Чемпионат мира по футболу, Coca-Cola всегда внедряет что-то новое. Это не только продукты, это и новая упаковка, и девиз, и продвижение. Так как у нас есть опыт поддержки такого масштабного спортивного события, как Зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи, у меня есть все основания полагать, что то, что мы сделаем к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России, будет лучшим из всего, что мы делали. Наш главный вызов — вовлечь всю нашу клиентскую базу и наших покупателей во всех маленьких и больших магазинах по стране в этот процесс.