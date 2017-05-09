Орешкин: отказ ЕБРР от российских проектов ухудшит положение самого банка

НИКОСИЯ (Кипр), 9 мая – РИА Новости. Прекращение финансирования российских проектов ухудшает финансовое положение Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и нарушает ряд норм соглашения об учреждении банка, что заставляет Россию искать правовое решение ситуации, говорится в заявлении министра экономического развития Максима Орешкина на ежегодном заседании совета управляющих ЕБРР.

Тем не менее, Россия открыта для диалога по поиску легитимного выхода из ситуации, отмечает Орешкин.

По итогам 2016 года банк имеет наихудший за пять лет показатель реализованной прибыли — 642 миллиона евро, указал министр. Общий объем доходов банка в 2016 году составил 1,699 миллиарда евро, без учета российских операций — 1,202 миллиарда евро.

Указанный уровень доходности не носит устойчивого характера, поскольку треть дохода сформирована в России. Отсутствие операций в России в ближайшие годы приведет к обнулению показателя "discontinued operations" (приостановленные операции), предупредил глава МЭР.

"Помимо нанесения серьезного урона финансовому состоянию банка реализация "политического руководства" (о прекращении новых инвестиций в РФ — ред.) нарушает комплекс правовых норм, начиная с соглашения об учреждении ЕБРР… В сложившейся ситуации, исчерпав иные пути решения проблемы, и в целях защиты интересов РФ как акционера и страны операций ЕБРР российская сторона вынуждена предпринимать усилия по поиску правового решения сложившейся ситуации", — заявил глава Минэкономразвития.

В частности, отказ от инвестиций в РФ нарушает соглашение относительно условий и порядка приостановки или иного изменения доступа члена банка к его ресурсам.

Принятие решений, касающихся данной статьи, относится к исключительной компетенции совета управляющих и не может быть делегировано совету директоров, отмечает российский представитель. Кроме того, это нарушает необходимость ЕБРР пользовать экономические и финансовые банковские принципы.

"По сути это дискриминация по национальному признаку, которая недопустима в деятельности многостороннего института развития. Подобный подход влечет за собой опасность в дальнейшем произвольно трактовать устав банка и лишать его членов их акционерных прав без учета или вопреки уставным задачам и принципам ЕБРР. Поднимая эту тему, мы указываем не только на неправомерность принятых в отношении России решений. Мы заботимся о судьбе самого банка", — заявил Орешкин.

Таким образом, в результате сокращается наиболее прибыльный кредитный портфель, не выполняется мандат банка в части содействия перехода к рынку и ухудшаются его операционные показатели, что может иметь серьезные и далеко идущие последствия, добавил он.

"Российская сторона остается открытой к конструктивному и заинтересованному диалогу по вопросу поиска легитимных взаимоприемлемых путей выхода из сложившейся ситуации и призывает менеджмент Банка и его акционеров к принятию решений, обеспечивающих устойчивое развитие Банка", — сказал в заключение Орешкин.