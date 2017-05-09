Орешкин: отказ ЕБРР от российских проектов ухудшит положение самого банка

НИКОСИЯ (Кипр), 9 мая – РИА Новости. Прекращение финансирования российских проектов ухудшает финансовое положение Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и нарушает ряд норм соглашения об учреждении банка, что заставляет Россию искать правовое решение ситуации, говорится в заявлении министра экономического развития Максима Орешкина на ежегодном заседании совета управляющих ЕБРР.
Тем не менее, Россия открыта для диалога по поиску легитимного выхода из ситуации, отмечает Орешкин.
По итогам 2016 года банк имеет наихудший за пять лет показатель реализованной прибыли — 642 миллиона евро, указал министр. Общий объем доходов банка в 2016 году составил 1,699 миллиарда евро, без учета российских операций — 1,202 миллиарда евро.
Указанный уровень доходности не носит устойчивого характера, поскольку треть дохода сформирована в России. Отсутствие операций в России в ближайшие годы приведет к обнулению показателя "discontinued operations" (приостановленные операции), предупредил глава МЭР.
В частности, отказ от инвестиций в РФ нарушает соглашение относительно условий и порядка приостановки или иного изменения доступа члена банка к его ресурсам.
Принятие решений, касающихся данной статьи, относится к исключительной компетенции совета управляющих и не может быть делегировано совету директоров, отмечает российский представитель. Кроме того, это нарушает необходимость ЕБРР пользовать экономические и финансовые банковские принципы.
Таким образом, в результате сокращается наиболее прибыльный кредитный портфель, не выполняется мандат банка в части содействия перехода к рынку и ухудшаются его операционные показатели, что может иметь серьезные и далеко идущие последствия, добавил он.
"Российская сторона остается открытой к конструктивному и заинтересованному диалогу по вопросу поиска легитимных взаимоприемлемых путей выхода из сложившейся ситуации и призывает менеджмент Банка и его акционеров к принятию решений, обеспечивающих устойчивое развитие Банка", — сказал в заключение Орешкин.