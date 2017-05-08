Ряд стран ОПЕК обсуждали увеличение объема сокращения нефтедобычи

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Ряд стран ОПЕК обсуждали, помимо продления более чем на полгода срока действия соглашения о сокращении добычи нефти, идею увеличения оговоренного венской сделкой объема сокращения нефтедобычи, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на четырех неназванных делегатов в картеле.

"Министры ряда стран ОПЕК обсуждали возможное увеличение объема сокращения их добычи нефти, помимо возможного продления срока действия соглашения за пределы начала 2018 года", — пишет агентство.

При этом источники Блумберг отметили, что единства по данному вопросу участниками обсуждений достигнуто не было.

ОПЕК 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято в Вене 25 мая.

Ранее министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны соглашения о сокращении нефтедобычи могут продлить его действие на больший, чем до конца 2017 года, срок. Позднее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что считает эффективной совместную инициативу стран ОПЕК и не входящих в картель государств по стабилизации мирового рынка нефти, обсуждает различные варианты и считает, что продление сокращения добычи нефти на более длительный срок поможет вернуть рынки в нормальное состояние.

Как в понедельник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в ОПЕК и в отрасли, страны соглашения о сокращении добычи нефти обсуждают продление срока его действия на девять месяцев и более долгий период.