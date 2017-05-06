Биржи США ставят рекорды на фоне данных по рынку труда страны

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Основные фондовые индексы США в пятницу закрылись на рекордных уровнях на фоне данных по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным министерства труда страны, уровень безработицы в США в апреле снизился до 4,4% с мартовских 4,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 211 тысяч. При этом аналитики ожидали, что безработица в апреле составила 4,6%, а число рабочих мест выросло на 185 тысяч. Мартовский показатель числа новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону уменьшения — до 79 тысяч с 98 тысяч.
По мнению главного стратега Raymond James Скотта Клемонса (Scott Clemons), слова которого приводит газета The Wall Street Journal, наиболее важная часть отчета по рынку труда содержит данные не по уровню безработицы, а по заработной плате.