Биржи США ставят рекорды на фоне данных по рынку труда страны

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Основные фондовые индексы США в пятницу закрылись на рекордных уровнях на фоне данных по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA подрос на 0,26% — до 21006,9 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,42%, до 6100,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,41%, до 2399,29 пункта.

Согласно данным министерства труда страны, уровень безработицы в США в апреле снизился до 4,4% с мартовских 4,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 211 тысяч. При этом аналитики ожидали, что безработица в апреле составила 4,6%, а число рабочих мест выросло на 185 тысяч. Мартовский показатель числа новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону уменьшения — до 79 тысяч с 98 тысяч.

Кроме того, по данным ведомства, почасовая заработная плата в США в апреле выросла на 2,5% в годовом выражении и составила 26,19 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,26%, или на 7 центов.

По мнению главного стратега Raymond James Скотта Клемонса (Scott Clemons), слова которого приводит газета The Wall Street Journal, наиболее важная часть отчета по рынку труда содержит данные не по уровню безработицы, а по заработной плате.