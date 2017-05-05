АФК "Система" назвала требования "Роснефти" и "Башнефти" незаконными

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. АФК "Система" подтверждает получение иска от "Роснефти" и "Башнефти" и считает требования истцов незаконными и необоснованными, сообщает компания.

Арбитражный суд Москвы во вторник зарегистрировал иск "Роснефти" и подконтрольной ей "Башнефти" о взыскании более 106,6 миллиарда рублей с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест". Основания исковых требований в материалах суда не раскрываются. Представитель АФК "Система" сообщил РИА Новости, что никаких документов компания не получала. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что иск связан с возможным выводом активов. Он отказался сообщить подробности.

"АФК "Система" не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными. Все корпоративные действия, которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости "Башнефти", — говорится в сообщении.