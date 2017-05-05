Старикам здесь не место: Кудрин захотел сократить количество пенсионеров

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Что делать с растущей армией российских пенсионеров, как снизить нагрузку на бюджет и выполнить все обязательства перед нынешними и будущими участниками пенсионной системы. Одно из возможных решений – отправлять людей на пенсию позже на несколько лет.

Так, по мнению экс-главы Минфина, руководителя Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, возраст выхода на пенсию надо повысить для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65, и "шагать" полгода начиная с 2019-го. Такое предложение содержит подготовленная ЦСР стратегия развития пенсионной системы до 2035 года, пишет газета "Ведомости", в распоряжении которой оказался документ.

На 9% меньше пенсионеров

Сейчас в России порядка 43 млн пенсионеров, на 1000 работающих приходится более 400 нетрудоспособных.

Как подсчитали авторы стратегии, мера позволит сократить число пенсионеров на 9% (3,87 миллиона человек) — до 38,52 миллиона человек, повысит устойчивость пенсионной системы и уровень жизни пожилых людей.

Главная цель — предотвратить сокращение размеров пенсий, отмечают авторы стратегии. "За 2014–2016 гг. средняя пенсия сократилась на 7% в реальном выражении, составив 1,5 прожиточного минимума пенсионера и 34% от средней зарплаты (средняя страховая пенсия – 1,6 и 35,6% соответственно)", цитирует газета материалы ЦСР.

Как рассчитали эксперты ЦСР, эта и ряд других мер, позволят довести соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом до 1,85 к 2024 года и до 2,33 к 2035 году. При этом соотношение средней страховой пенсии со средней зарплатой сохранится на уровне не ниже 34%, обещают авторы документа.

Плавнее, еще плавнее

"Пенсионный возраст повышать надо", — считает Оксана Синявская, замдиректора Института социальной политика НИУ ВШЭ. По ее словам, в нынешних финансовых условиях, бюджет, который до этого нес существенную часть пенсионной нагрузки, больше не способен ее выдерживать. Альтернативы – либо постоянная недостаточная индексация пенсий, либо — меры по изменению параметров выхода на пенсию для будущих поколений.

Но по ее словам, нужно обсуждать и пороги и границы, до которых повышается пенсионный возраст. А темпы повышения пенсионного возраста должны быть более медленными – не превышать 4 месяцев в год.

"Это будет легче воспринято не только населением и рынком труда – он должен успеть подстроиться под большее количество возрастных кандидатов", — поясняет она.

Опасения завышены?

Но при этом, более оправданным с точки зрения демографической ситуации эксперт считает равный пенсионный возраст для мужчин и для женщин.

Опасения по поводу проблемы пенсионного возраста она назвала завышеными.

"Практически все страны, включая наших соседей по СССР, решились на этот шаг, и никаких сильно драматических последствий в виде того, что люди не получают пенсию, или не доживают до нее, не произошло", — отмечает Синявская.

Не выдерживает

В необходимости повышения уверен и замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Он указывает, что в большинстве стран мужчины уходят на пенсию в возрасте 65-67 лет, а женщины – 63-65 лет.

Он отметил, что сейчас у российских женщин средний ожидаемый период нахождения на пенсии составляет 25 лет. Таким образом, получается, женщина 25-30 лет работает и 25 лет получает пенсию.

"Ни одна пенсионная система не может выдержать такое и при этом обеспечивать социально приемлемый уровень пенсии. Это невозможно", — заявил эксперт.

Трясти работодателей

Сторонники упирают и на то, что взносов, которые пенсионная система собирает с работодателей, не хватает на выплату страховых пенсий.

Но противники парируют: значит нужно повышать для них ставку страховых взносов.

Сейчас в России ставка страховых взносов для работодателей – одна из самых низких в мире — 22%, указывает профессор Академии труда и социальных отношений, независимый экономист Андрей Гудков.

Экономист предлагает поднять ставку страховых взносов с нынешних 30% до 34%, из которых 26% направлять в ПФР. "Когда ставка была 34 в 2011 году субсидий пенсионный фонд не требовал", — отметил он.

Мало живем

Главный же аргумент противников пенсионной системы — низкая продолжительность жизни в России, а поэтому, до того, чтобы стать "новыми" пенсионерами, многие просто не доживут.

"У нас очень медленно повышается ожидаемая продолжительность жизни при рождении, а ожидаемая продолжительность жизни по взрослым возрастам – практически не повышается. Поэтому изменение пенсионного возраста означает резкое увеличение числа людей, которые до пенсии не доживут", — указывает Гудков.

Дамы вперед

Эксперт указывает и на то, что женщины, выходя на пенсию в 55 лет живут больше мужчин, в среднем до 78 лет, тогда как мужчины – до 66-ти. Таким образом, возраст дожития на пенсии для женщин составляет 23 года, тогда как для мужчин – только шесть.

"Поэтому, если уж повышать, то, как на Украине – только для женщин. Кроме того, женщины будут уходить на пенсию с большими пенсионными правами – получат дополнительные 5 лет для уплаты страховых пенсионных взносов",- считает Гудков.

Сейчас не время

К необходимым условиям для повышения пенсионного возраста эксперт относит также темпы экономического роста не менее 3%, рост нормы накоплений, и достаточное число рабочих мест.

Правительство c этими пока задачами не справляется, поэтому повышать пенсионный возраст сейчас – это ставить телегу впереди лошади, а так ехать невозможно", — заключил экономист.