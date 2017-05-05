Смоленские пограничники не пустили 60 тонн санкционных яблок из Польши

БРЯНСК, 5 мая – РИА Новости. Смоленские пограничники пресекли попытку ввоза в РФ со стороны Белоруссии 60 тонн санкционных польских яблок, сообщает ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

"Сотрудниками Пограничного и территориального управлений ФСБ России по Смоленской области пресечена попытка незаконного ввоза яблок производства Польши на территорию России", — говорится в сообщении.

Три грузовых автомобиля с белорусскими регистрационными номерами были остановлены пограничным нарядом вечером 4 мая 2017 года на автодороге "Бобруйск — Москва". При проверке в грузовых отсеках всех трех автомобилей обнаружились свежие яблоки общим весом около 60 тонн. При этом у водителей отсутствовали товаросопроводительные документы на груз, а в ходе осмотра груза на коробках с яблоками была обнаружена маркировка, подтверждающая, что они произведены в Польше.

Транспортные средства с грузом переданы сотрудникам Смоленской таможни, отмечается в сообщении.

Россия в августе 2014 года ограничила импорт продуктов из стран, которые ввели против нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне прошлого года эмбарго было продлено до 31 декабря 2017 года.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев называл Белоруссию, с момента введения в 2014 году продэмбарго нарастившую долю в поставках продовольствия в Россию с 1% до 15%, крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции.

Кроме того, Россельхознадзор ранее вводил ограничения на поставку в РФ животноводческой продукции ряда белорусских перерабатывающих предприятий по различным основаниям. После апрельской инспекции Россельхознадзор частично смягчил эти ограничения. Со 2 по 5 мая Россельхознадзор проводит новую проверку белорусских предприятий по производству молочной, мясной и рыбной продукции.