"Доктор Веб" обнаружил троянца, который распространяется во "ВКонтакте"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Компания "Доктор Веб", российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web, обнаружила вредоносную программу, которая распространяется в соцсети "ВКонтакте" под видом бесплатных ключей для антивируса, сообщила компания.
Троянец представляет собой многофункциональный бэкдор, который после запуска соединяется со своим управляющим сервером и отправляет на него информацию об инфицированном компьютере: серийный номер жесткого диска, версию и разрядность установленной ОС, имя компьютера, наименование его производителя, наличие и версию антивируса, а также присутствие подключенной к ПК веб-камеры.
При этом троянец может выполнять ряд команд злоумышленников, среди которых выключение или перезагрузка компьютера, выведение на экран системного сообщения с заданным текстом, воспроизведение с помощью динамиков заданной фразы, открытие в браузере заданной веб-страницы, получение и передача на управляющий сервер снимка экрана и другое.
Вирусные аналитики "Доктор Веб" отмечают, что подобные вредоносные программы, основное назначение которых — напугать или ввести в замешательство пользователей, в последние годы встречаются редко. Большая часть современных троянцев ориентирована на извлечение преступниками коммерческой выгоды.