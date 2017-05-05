Евросоюз выделит Грузии 32 миллиона долларов на реформы

Флаг Евросоюза во время митинга в Тбилиси. Архивное фото

Флаг Евросоюза во время митинга в Тбилиси. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 5 мая — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Евросоюз выделяет Грузии 32 миллиона долларов для технической поддержки интеграции в ЕС и осуществления реформ, заявил в пятницу премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Финансовый документ подписали в пятницу госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе и находящийся в Тбилиси с визитом еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан.

"Все видят то добро, которое приносит политическая ассоциация с ЕС и процесс интеграции — это твердые демократические институты, независимая судебная система, высокий уровень защиты прав человека, экономическая стабильность и конкурентоспособная бизнес-среда, это новые инициативы для регионального и инфраструктурного развития… Евросоюз помогает нам в осуществлении всех реформ, именно поэтому сегодня было подписано финансовое соглашение, на основании которого ЕС выделяет нам 32 миллиона долларов", — заявил Квирикашвили на совместном брифинге с еврокомиссаром.

По словам главы грузинского правительства, финансовая поддержка выделена для осуществления "всех процессов, которые сблизят Грузию с Евросоюзом".

Как сообщили в аппарате госминистра по вопросам интеграции, финансовый ресурс, выделяемый в рамках "Механизма технического сотрудничества" (Technical Cooperation Facility — TCF), ставит целью оказание экспертной поддержки Грузии в процессе осуществления реформ, предусмотренных соглашением об ассоциации с Евросоюзом.