Путин рекомендовал ЦБ выпустить памятные монеты к 75-летию Победы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Банку России осуществить выпуск памятных монет, посвященных выдающимся конструкторам оружия и их изобретениям к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте президента.
"Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации осуществить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов выпуск памятных монет, посвященных выдающимся конструкторам оружия и их изобретениям", — говорится в сообщении.