Путин рекомендовал ЦБ выпустить памятные монеты к 75-летию Победы

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Банку России осуществить выпуск памятных монет, посвященных выдающимся конструкторам оружия и их изобретениям к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте президента.

Рекомендация дана по итогам заседания Российского организационного комитета "Победа", состоявшегося 20 апреля в Кремле. Рекомендованный срок выпуска монет — 2019-2020 годы.

"Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации осуществить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов выпуск памятных монет, посвященных выдающимся конструкторам оружия и их изобретениям", — говорится в сообщении.