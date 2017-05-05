Лондон может финансово "заглохнуть" из-за Brexit, считают в Goldman Sachs

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Лондон может полностью измениться и потерять статус финансового центра из-за рисков, связанных с предстоящим выходом Великобритании из состава ЕС (Brexit) — такого варианта не исключает гендиректор Goldman Sachs Ллойд Бланкфайн (Lloyd C. Blankfein).
"Я не думаю, что он (Лондон — ред.) полностью изменится. Он заглохнет, он может немного изменить свой курс — это зависит от многих вещей, о которых мы не подозреваем, но я знаю, что на данный момент нет никакой уверенности", — заявил Бланкфайн в интервью BBC, подчеркнув важность того, чтобы было как можно меньше барьеров для компаний сектора финансовых услуг, которые ведут торговлю Британии с ЕС.
"Великобритания обладает большой историей, конечно, в сфере финансовых услуг, управления рынками — и имеет справедливую систему, которая делает страну очень привлекательной… И если вы не можете воспользоваться доступом в ЕС из Великобритании — и никто не знает, каковы будут эти правила и условия, — тогда риск заключается в том, что будет некоторая корректировка, которая заставит некоторых сократить присутствие в Великобритании", — пояснил он.
В апреле Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявлял, что банкам, желающим переместить в ЕС свои операции после Brexit, может понадобиться до года для получения соответствующей лицензии (просто для продления лицензии может хватить меньше полугода). Также назывались вероятные бенефициары миграции британских банковских активов — это такие финансовые центры, как Франкфурт, Париж, Дублин и Люксембург.