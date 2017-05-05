Нефть марки WTI опустилась ниже психологической отметки в $45 за баррель

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу из-за опасений сохранения глобального переизбытка "черного золота" на рынке из-за роста добычи в США: нефть марки WTI впервые с 29 ноября опустилась ниже психологической отметки в 45 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.26 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,61% — до 47,60 доллара за баррель, впервые с 30 ноября опустившись ниже отметки в 48 долларов за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,65% — до 44,77 доллара за баррель.