Аналитики оценили возможность продления соглашения о снижении добычи нефти

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. ОПЕК и не входящие в организацию нефтедобывающие страны, вероятно, продлят срок действия соглашения о снижении добычи нефти, при этом увеличения объема сокращения добычи не ожидается, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на трех неназванных представителей картеля.
"Готовность продлить текущее соглашение высока как среди стран-членов ОПЕК, так и среди стран, не входящих в картель", — цитирует агентство слова одного из своих собеседников. При этом он выразил сомнение в том, что участники венского соглашения будут обсуждать вопрос об увеличении объема сокращения добычи нефти, "так как текущее соглашение дает положительные результаты". Схожее с ним мнение высказали и два других источника агентства.
Тем не менее, члены ОПЕК, включая лидера картеля по объему добычи нефти — Саудовскую Аравию, высказываются в поддержку продления соглашения о сокращении нефтедобычи. В четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак также заявил, что Россия склоняется к продлению соглашения.