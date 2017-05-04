Аналитики оценили возможность продления соглашения о снижении добычи нефти

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. ОПЕК и не входящие в организацию нефтедобывающие страны, вероятно, продлят срок действия соглашения о снижении добычи нефти, при этом увеличения объема сокращения добычи не ожидается, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на трех неназванных представителей картеля.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято в Вене 25 мая.

"Готовность продлить текущее соглашение высока как среди стран-членов ОПЕК, так и среди стран, не входящих в картель", — цитирует агентство слова одного из своих собеседников. При этом он выразил сомнение в том, что участники венского соглашения будут обсуждать вопрос об увеличении объема сокращения добычи нефти, "так как текущее соглашение дает положительные результаты". Схожее с ним мнение высказали и два других источника агентства.

Венское соглашение оказало поддержку ценам на нефть, однако спустя четыре месяца его действия коммерческие запасы нефти в мире все еще находятся выше среднего пятилетнего уровня, к которому стремятся участники сделки. При этом растет добыча нефти в ряде стран, не входящих в картель, в первую очередь, в США.

Тем не менее, члены ОПЕК, включая лидера картеля по объему добычи нефти — Саудовскую Аравию, высказываются в поддержку продления соглашения о сокращении нефтедобычи. В четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак также заявил, что Россия склоняется к продлению соглашения.