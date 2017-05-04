Die Zeit: Германия восстанавливает торговые связи с Россией

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российская экономика восстанавливается после двух лет рецессии, а немецкие предприниматели позитивно оценивают перспективы торгового сотрудничества с Москвой, пишет газета Die Zeit.

По данным Российско-Германской Внешнеторговой палаты, за первые два месяца 2017-го товарооборот между странами вырос на 43% по отношению к тому же периоду прошлого года и достиг 6,7 миллиардов евро. При этом большинство немецких предпринимателей, ведущих бизнес в России, ожидают дальнейшего роста прибыли.

Председатель правления Внешнеторговой палаты Маттиас Шепп отмечает, что коммерсанты, работающие на российском рынке, ощутили, что дела снова "идут в гору". Их оптимистичный настрой связан прежде всего с постепенным "выздоровлением" экономики России.

Многие бизнесмены, однако, указывают на негативный эффект санкций ЕС. "Немецкие предприниматели опасаются, что из-за ограничений значительная доля рынка может отойти их конкурентам, например китайским фирмам", — сказано в статье.

Объем российско-германской торговли сократился с 38 миллиардов евро в 2012 году до 21,5 в 2016-м. За это время свою деятельность в России прекратили более 500 немецких фирм. Однако положительная статистика последних месяцев дает основания полагать, что товарообмен между странами вновь вернется на прежний уровень, резюмирует автор.