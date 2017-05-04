Кабмин продолжит поиск финансовых резервов для выполнения "майских" указов

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Кабмин РФ продолжит поиск финансовых резервов для выполнения социальных обязательств и постарается исполнить все поручения по "майским" указам президента до конца, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания Государственного совета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ.

"Естественно работа над всеми проблемами должна быть продолжена. Правительство это понимает и осознаёт. Естественно, мы продолжим и поиск финансовых резервов…. Правительство продолжит реализацию указов и будет стараться исполнить все те задачи, которые в настоящий момент ещё не исполнены, также принимая необходимые нормативные решения по этому поводу", — приводятся слова Медведева на сайте Кремля